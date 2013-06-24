Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що понад 3 млн українців відвідали Гід з державних послуг. Цієї цифри Гід досяг за рік роботи. Сьогодні на Гіді доступна інформація про понад 2200 держпослуг — про місце, терміни, вартість, результати їх отримання, а також необхідні документи та спосіб оскарження в разі потреби. Про це повідомляє Урядовий портал.

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