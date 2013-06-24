За результатами трьох попередніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн»), озброєння й техніку Україні поставляють більше 30 країн, крім того постійно висуваються нові ініціативи.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі «Рамштайн-4» у віртуальному форматі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Місяць тому ця група зібралася в Брюсселідля зустрічі в персональному форматі, щоби підтвердити нашу відданість захисту України, і ми почули від багатьох країн оголошення нових ініціатив. Наразі більше 30-ти країн надали військову підтримку Україні», - заявив глава Пентагону.

Він підкреслив, що ці спільні зусилля вже призвели до зміни ситуації на місцях. Вони продовжаться й надалі. У цьому зв’язку Остін нагадав, що лише Сполучені Штати з моменту зустрічі в Брюсселі виділили Україні більше 2,6 мільярдів доларів оборонної допомоги, яка включає, в тому числі, 12 систем HIMARS, які «суттєво посилили» вогневу потужність ЗСУ.

«Ми продовжимо забезпечувати історичний рівень підтримки, щоби Україна могла захистити себе», - підкреслив Остін.

Він підтвердив, що адміністрація США оголосить цього тижня про виділення Україні нового пакету оборонної допомогита зазначив, що інші країни також активно долучаються до цього.