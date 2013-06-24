Понад 300 представників малого бізнесу, що постраждали внаслідок військових дій на території України, отримають гранти на відновлення в процесі реалізації Проекту «Розвиток МСП: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу». Про це повідомляє Урядовий портал.

Проект впроваджується Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні (далі - МОМ) у співпраці з Міністерством економіки України та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Фінансування Проекту здійснюється Урядом Федеративної Республіки Німеччина через Німецький банк розвитку (KfW).

Так, в рамках першого конкурсу на отримання грантів (оголошеного в травні 2022 року) Проект підтримав 62 мікро- та 39 малих підприємств у Закарпатській, Львівській, Київській, Чернігівській та Сумській областях грантами, спрямованими на відновлення та підтримання ділової активності, пом’якшення економічних наслідків війни, збереження наявних і створення нових робочих місць.

В рамках другого конкурсу на отримання грантів (оголошеного в жовтні 2022 року) відібрано 188 мікропідприємств та 36 малих підприємств із зазначених вище областей, а також із Івано-Франківської, Тернопільської та Полтавської областей.

Також проектом заплановано оголосити конкурс на постійній основі цієї весни.

Довідково

Проект реалізується для ефективної підтримки підприємств, які постраждали від війни, включаючи ті, які перемістили свій бізнес, зміцнення їхньої спроможності працювати та постачати критично необхідні товари і послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і приймаючих громад, а також для постраждалого від військових дій населення: