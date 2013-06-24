На Дніпропетровщині понад 300 тис мешканців вже вакциновані від коронавірусу бустерною дозою. З них більш ніж 92 тисячі – люди 60+. Загалом імунізовані майже 60% дорослого населення регіону.

«Продовжуємо вакцинацію. Працюємо й у суботу та неділю. Аби знизити навантаження на медичну галузь, – зазначила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Тетяна Квітницька. – За останній тиждень захворюваність на коронавірус в області трохи знизилася, але це не привід розслаблятися. COVID-19 нікуди не подівся».

Вона додала, що понад 80% хворих на коронавірус пацієнтів, які перебувають у стаціонарах – не мають жодного щеплення.

На Дніпропетровщині працюють 199 амбулаторних пунктів щеплення, 60 мобільних бригад і 21 центр масової вакцинації. Імунізують препаратами Comirnaty від Pfizer/BioNTech, CoronaVac і Janssen від Johnson & Johnson. Їх на Дніпропетровщині понад 270 тисяч доз.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району імунізовані понад 90% місцевих жителів.

«Наші люди знають, що коронавірус – це не жарти і потрібно вакцинуватися. У громаді щеплені майже 6,2 тисячі людей. І молодь приходить, і люди похилого віку. Зараз переважно за бустером», – розповів директор одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги Сергій.

Процедура незмінна: спершу люди заповнюють згоду на імунізацію, далі їх оглядає лікар, а потім – щеплення. Після процедури півгодини вони знаходяться під наглядом медиків.

«Я жінка похилого віку і зважилася вакцинуватися. Минулого року ми з чоловіком робили повний курс щеплень. Ось прийшли на повторну імунізацію. Навколо люди хворіли дуже тяжко. А ми так: трохи покашляли, почихали, таблетки попили та й усе. Не було нічого серйозного», – сказала місцева мешканка Раїса.

«Я пройшов вогонь, воду і мідні труби. Бачив багато у цьому житті. Але якщо треба вакцинуватися, то треба. Щоб самому не хворіти й інших не заражати», – наголосив місцевий мешканець Юрій.

Загалом з початку епідемії на Дніпропетровщині зробили понад 3,2 мільйона щеплень від коронавірусу. Окрім першої розпочали робити другу бустерну дозу. Нею щепили більш ніж 13 тисяч людей.