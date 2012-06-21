За добу 30 серпня в Україні проведено понад 150 тисяч щеплень проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я "Вакцинація проти COVID-19".

"За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 150 482 особи. З них вакциновано першою дозою – 50 690 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 99 792 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку кампанії з вакцинації проведено 9 082 122 щеплення. З них отримали першу дозу – 5 359 415 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 3 722 707 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Вакцинацію здійснювали силами 982 мобільних бригад з імунізації, 2 899 пунктів щеплень і 330 центрів вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень за 30 серпня було проведено в м. Києві – 19 699, за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 1 343 275 щеплень.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Щепитися проти COVID-19 можуть усі охочі віком від 18 років. При цьому пріоритет надається вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями. Серед пріоритетних груп залишаються також медики, освітяни, соціальні працівники та військові, які контактують з великою кількістю людей.

Всі вакцини проти COVID-19, які використовуються в Україні, – схвалені ВООЗ для екстреного застосування. Вони безпечні та ефективні. В Україні щеплюють такими препаратами: AstraZeneca (в т.ч. SKBio та Covishield); Coronavac/Sinovac-Biotech; Comirnaty/Pfizer-BioNTech; Spikevax/Moderna.