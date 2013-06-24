Вже понад 37,3 мільйона гривень виплачено роботодавцям на компенсації заробітної плати внутрішньо переміщеним особам. Рішення про надання коштів прийнято щодо 5030 підприємців за працевлаштування 8415 осіб. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом в рамках програми роботодавці подали 5194 тисяч пакетів документів. 3458 тисяч запитів щодо отримання компенсації надали юридичні особи і 1736 тисяч – фізичні особи-підприємці.

«Вимушено переміщені особи потребують особливої підтримки. Зокрема, це стосується працевлаштування. Більшість відчувають складнощі з пошуку роботи у нових місцях проживання. Тому держава стимулює підприємства працевлаштовувати цих людей, компенсуючи роботодавцям частину заробітної плати. Таким чином, вирішуємо одразу дві проблеми – мінімізуємо безробіття серед ВПО та даємо поштовх бізнесу до активізації діяльності», – зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Програма компенсації витрат на оплату праці ВПО передбачає надання роботодавцям виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень за кожного працевлаштованого вимушеного переселенця. Учасники програми отримують таку допомогу впродовж 2 місяців.

Щоб одержати кошти, роботодавець має укласти трудовий контракт з внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на Порталі Дія. Через 5 днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування.

Учасниками програми можуть стати роботодавці, які стоять на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік. Бюджетні організації або фонди соціального страхування не мають права на виплати.