Пункти щеплення Дніпропетровщини отримали нову партію вакцини від COVID-19 Це понад 40 тис доз препарату Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Імунізуватися можна безкоштовно.

«Нині в області, як і в усій країні, зросла захворюваність на COVID-19. Щодня ми фіксуємо понад 400 нових випадків. Люди активно вакцинуються. Тільки за вчора ми зробили понад 3 тис щеплень», – зазначила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Тетяна Квітницька.

Вона каже: вакцини достатньо, а її запаси постійно поповнюються.

Відтепер зі згоди батьків можна щепити дитину від 5 років. Спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря чи педіатра. Медпрацівник проконсультує щодо протипоказань і огляне малечу. До того ж узгодить з календарем рутинних щеплень. Вакцинують дітей препаратом Comirnaty під наглядом батьків. Підліток старше 14 років може прийти у пункт щеплення самостійно.

Нині на Дніпропетровщині працює 21 центр масової вакцинації, 199 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Там у наявності понад 307 тисяч доз вакцин. На вибір доступні препарати Comirnaty від Pfizer/BioNTech, CoronaVac та Janssen від Johnson & Johnson. Щепитися можна безкоштовно.

Заголом в області зробили понад 3 млн щеплень від COVID-19. Першу бустерну дозу отримали більше 238 тис жителів, другу – майже 2,9 тис людей.