На склади МОЗ продовжує прибувати гуманітарна допомога від організацій, що підтримують нашу медичну систему у воєнний час. Протягом попереднього тижня Міністерство охорони здоров’я отримало від різних донорів та благодійних організацій:

7 автомобілів швидкої допомоги;

51 монітор пацієнта;

330 апаратів зовнішньої фіксації;

5 тонн витратних матеріалів до апарату вакуумної терапії;

80 тонн ліків в асортименті;

4 тонни препаратів групи інсулінів;

500 кг препаратів для зупинки кровотечі;

13 тонн експрес-тестів на антиген COVID-19;

300 тонн засобів індивідуального захисту.

Основними постачальниками допомоги стали: Європейська комісія, уряди Великої Британії, Франції, Люксембургу, Чехії, Урядове агентство стратегічних резервів Польщі, німецька компанія «Bayer», Товариство Червоного Хреста України, Криптофонд України, міжнародна компанія «Genadyne Biotechnologies», європейська компанія «Martindale Pharma». про це повідомляє Урядовий портал.

Дякуємо всім організаціям, які надають Україні допомогу та підтримку. Перемога буде за нами!