З 24 лютого 2022 року по 17 січня 2023 року 43 181 угоду на ринку землі. Правочини охоплюють площу у 80 051 га.Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Найактивнішими регіонами (за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали Хмельниччина (8,4 тис. га); Полтавщина (8,3 тис. га); Вінниччина (8,3 тис. га); Кіровоградщина (8 тис. га); Дніпропетровщина (7,8 тис. га).

За останні два тижні було укладено 1202 угоди в межах ринку землі за площею в 2 383 га га.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі зареєстровано 144 147 правочинів за площею в 324 577 га.