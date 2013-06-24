Понад 50% українців називають себе вірянами Православної церкви України, натомість лише 4% ідентифікують себе з українською православною церквою московського патріархату.

Про це свідчать результатиопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, передає Укрінформ.

«54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з Українською православною церквоюмосковського патріархату», - йдеться у повідомленні.

Ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату.

Загалом, згідно з опитуванням, 72% респондентів ідентифікують себе як православних.

Атеїстами назвали себе 10% респондентів, 8% - вірянами Української греко-католицької церкви, 2% - протестантами, 1% - вірянами Римо-католицької церкви, 2% - вірянами інших християнських церков.

Соціологи вказують, що порівняно з 2021 роком частка тих, хто ідентифікує себе з Православною церквою України, зросла із 42% до 54%. Натомість із 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з упц московського патріархату.

У всіх регіонах найбільше людей ідентифікують себе з православ’ям, а саме з Православною церквою України (від 59% у центрі до 42% на сході). З упц мп ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону (на сході і півдні – 5-6%). Водночас із заходу на схід з 6% до 26% зростає частка тих, хто вважає себе православним, але не зараховує до жодного патріархату.

«Хоча Українська православна церква московського патріархату зберігає фактичний контроль над більшістю парафій, але водночас у свідомості українців вона зазнала значних репутаційних втрат (зрозуміло, через асоціації з російським агресором). Навіть нещодавні рішення, спрямовані на зменшення асоціації з росією, щонайменше зараз не допомагають упц мп повернути хоча б частину попередньої прихильності», - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування.

Опитування проводилося упродовж 6-20 липня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитано 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах, які контролювалися владою України до 24 лютого. Опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.