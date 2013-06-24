Виплата передбачена урядовою програмою, яку запустили ще у квітні 2022 року. Її мета – допомогти людям, котрі тікали від війни у більш безпечні регіони, адаптуватися на новому місці.

«За цією урядовою програмою підприємці Дніпропетровщини працевлаштували 2450 переселенців. Сумарно роботодавцям регіону виплатили майже 31 мільйонів гривень компенсації. По 6,5 тисяч гривень за кожного працівника. Кошти вони отримували протягом перших двох місяців після оформлення трудових договорів», – поділилася заступник директора обласного центру зайнятості Наталія Селякова.

Найбільше переселенців задіяли у переробній та добувній промисловості, на підприємствах електро- і газопостачання. Влаштовували й у сільські, лісові та рибні господарства. Працюють фахівці з інших регіонів України тепер і у медзакладах Дніпропетровщини та сфері надання соціальної допомоги.

Програма діятиме і цього року. Подати заявку на компенсацію можна через портал Дія або центри зайнятості. Додати до неї необхідно копію наказу про працевлаштування людини. А ще – документ, що підтверджує її статус ВПО.