Хтось вперше, хтось вже досвідчений донор. Серед них і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Приємно, що мене підтримали мої заступники та співробітники Дніпропетровської ОВА і ініціатива переросла в донорську акцію. За два дні кров для військовослужбовців та постраждалих від російської агресії громадян здало понад 60 колег», – зазначив очільник регіону Сергій Лисак.

Він додав: вирішив прийти здати кров після наради з медиками регіону. Там розповіли, що минулоріч на Нікопольщині ворожі снаряди поцілили в станцію переливання крові. Знищили резерв плазми, який міг допомогти сотням людей.

Очільник Дніпропетровщини передав донорський челендж голові Дніпропетровської обласної ради.

«Я регулярно здаю кров. Зазвичай для поранених побратимів. Це дуже важливо зараз. Донорська кров – життєдайна. Трохи вашого вільного часу і зроблена дуже добра справа», – вважає заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

На рахунку мешканки Обухівки Наталії щонайменше 20 донацій. Нині жінка прийшла разом із кумою. Каже, раніше кров здавали раз на півроку. Тепер – раз на три місяці.

«Іноді, хворим діткам, іноді дорослим. Сьогодні – для поранених бійців. Донорство актуальне завжди», – сказала Наталія.

«Одна з наших першочергових задач – своєчасне і безперебійне забезпечення компонентами крові. Без донорського ресурсу – це неможливо. Потреба є щодня. Найбільше, у резус-негативних групах крові. Всіх запрошую», – сказала лікар-трансфузіолог Антоніна.

Стати донором може повнолітня людина вагою від 50 кгілограмів, яка не має медичних протипоказань. Для цього слід звернутися до одного з пунктів здачі. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. А напередодні не вживати жирної їжі та алкоголю і пити вдосталь рідини.

Перед донацією кожен проходить медичний огляд та здає необхідні аналізи. Отриману кров направляють до медичних закладів області.