Сьогодні, 29 серпня 2022 року, в електронних кабінетах вступників на сайті vstup.edbo.gov.ua з'явилися рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Загалом їх отримали понад 67 тис. осіб для вступу на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування), зокрема за квотою-2. Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення. Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою. Про це передає Урядовий портал з посиланням на Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

У своїх електронних кабінетах вступники можуть дізнатися, чи отримали вони рекомендації на бюджет: навпроти відповідної заяви статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

Для зарахування на бюджет такі вступники мають до 18-ї години 2 вересня виконати вимоги до зарахування, а саме подати документи до університетів:

копію документа, що посвідчує особу;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

4 кольорові фото 3Х4;

підписану Приймальною комісією роздруковану заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Подавання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися особисто (надіславши вступником скановані копії), з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв'язку, визначеними Правилами прийому). Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів, то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Вступникам, які подавали електронну заяву та отримали рекомендацію до зарахування й планують виконувати вимоги до зарахування засобами електронного зв’язку, необхідно додатково до комплекту документів сформувати з електронного кабінету та підписати КЕП або роздрукувати/написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ. Для цього в своєму електронному кабінеті в меню «Подані заяви» необхідно виділити заяву зі статусом «Рекомендовано до зарахування за кошти державного (регіонального) бюджету» та обрати дію «Друк електронної заяви».

У додаткових даних заяви потрібно вказати інформацію, що на час навчання студент потребує поселення в гуртожиток (Так/Ні), а також вказати поштову адресу проживання і натиснути кнопку «Так». Перевірити заповнену інформацію у сформованій заяві та роздрукувати її.

Для накладання кваліфікованого електронного підпису можна скористатись сервісом «Дія-Підпис».

Дистанційне надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж трьох місяців від дати початку навчання.

Звертаємо увагу, що в цьому році подання оригіналів документів про освіту (за умови наявності в ЄДЕБО інформації про них) не є обов’язковим, водночас заклади вищої освіти у разі вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) в своїх Правилах прийому можуть передбачити необхідність подання їхніх сканованих копій для підтвердження розрахунку перезарахування кредитів ECTS за результатами попереднього навчання.

Нагадуємо, що в цьому році відсутній такий документ, як сертифікат НМТ, і, відповідно, його не потрібно подавати під час виконання вимог до зарахування – уся необхідна інформація вже міститься в ЄДЕБО.

Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.

Не пізніше ніж 19 вересня буде здійснюватися переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 29 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться «Допущено до конкурсу». Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

У разі отримання рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)». Цей статус може з’явитися напроти кількох заяв – тоді вступник має можливість самостійно визначити, яку саме пропозицію обрати.

Строки приймання оригіналів документів на контракт визначає сам ЗВО.