Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 21 березня із заявлених та погоджених 8 гуманітарних коридорів реалізовано 7. Цією можливістю скористались, залишивши небезпечні місця перебування, понад 8 тисяч мирних громадян. Про це повідомляє Урядовий портал.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

З Маріуполя до Запоріжжя дісталися понад 3 тисячі маріупольців.

Наразі у Запоріжжі всім надається необхідна допомога.

«Хочу подякувати нашим волонтерам, які робили все можливе й неможливе, щоб допомогти людям вирватись з того пекла, яке влаштовує путін на нашій землі!» - підкреслила посадовиця.

До міста Бердянськ довезли людей 26 автобусів.

Складнощі, які створюють окупаційні війська на блокпостах по маршруту до Маріуполя, на жаль, не дозволяють автобусам швидко дістатися до місць збору людей, підкреслила Ірина Верещук.

УВАГА! Евакуація з Бердянська, а також населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема – селищ Мелекіно та Нікольське – відбудеться 22 березня вранці із 9.00 до 11.00.

Із Запоріжжя також буде доправлено іще 27 великих автобусів по маршруту.

Як повідомила Віце-прем’єр-міністр, наразі вирішується питання доставки завтра додаткового об’єму пального до Бердянська – безоплатна дозаправка допоможе маріупольцям, які вирушають власним транспортом.

За словами посадовиці, в Бердянську триває робота штабів, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медичні консультації чи первинні обстеження, а також місця для відпочинку.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

По маршруту із селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивезти майже 4,4 тисячі людей: до автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто;

По маршруту із Бучі і Ворзеля евакуйовано 380 людей, а також - доставлена гуманітарна допомога: продукти, медикаменти, одяг.

З села Козаровичи до міста Вишгород евакуація, на жаль, не відбулася – окупаційні війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

По гуманітарному коридору з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до міста Бахмут евакуйовано понад 300 людей. Крім того, в ці населені пункти доставлено понад 200 тонн гуманітарної допомоги.

Ірина Верещук поділилася й ще однією радісною новиною: сьогодні звільнено наших водіїв і екіпаж «швидкої допомоги», які вчора намагалися доставити гуманітарну допомогу до міста Вовчанськ Харківської області.

«Це дійсно хоробрі мужні люди, які виконують свій громадянський обов’язок в умовах війни. Як і всі інші: водії автобусів, вантажівок, рятівники з ДСНС, екіпажі машин «швидкої допомоги», поліцейські, - вони свідомо йдуть на ризик своєму життю та здоров'ю і щодня допомагають нашим людям вибиратися з міст, де тривають бойові дії. Хочу вклонитися вам за вашу працю й подякувати, шановні наші рятівники! Ви – наші герої!», - наголосила Ірина Верещук.

Вона зазначила: ми всі нині прожили ще один день. А відтак – на ще один день усі разом стали ближчими до перемоги!