Понад 80 підприємців з Дніпропетровщини отримали мікрогранти за державною програмою «єРобота». Загалом на більш ніж 18,7 млн грн. Кошти можна використати на розвиток або створення бізнесу, втілення стартапів. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації.

«Вже більш ніж 80 підприємців регіону підписали договори на отримання державних мікрогрантів. Подати заявку та спробувати отримати кошти може кожен. До 250 тис грн – щоб розпочати будь-який мікробізнес або розшити власну справу», – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Мікрогранти на старт та розвиток бізнесу – найбільш популярна програма проєкту єРобота.

Аби скористатися шансом отримати кошти, слід подати заявку та представити бізнес-план. Основна вимога – він має передбачати створення нових робочих місць. За одне платять 150 тис грн, два – 250 тис грн.

Брати участь можуть як підприємці початківці, так і люди з досвідом у бізнесі. Заявки слід подавати на порталі Дія. Переможців обирає спеціальна комісія.