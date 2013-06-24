Про це сказав на форумі «Внутрішнє переміщення в Україні: сучасні виклики та перспективні рішення» віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він наголосив, що на початку російської агресії найгострішим питанням було фізичне виживання і побут, але тепер у людей дедалі більший запит на визначеність.

«Люди хочуть відчувати якусь перспективу. Огляди практичних потреб ВПО, які здійснювали під егідою структур ООН, свідчать, що найголовніша потреба — житло. Нині понад 80 тисяч ВПО в той чи інший спосіб заявили про потребу в отриманні житла. Близько 20 тисяч зареєструвалися у програмі пільгових іпотечних кредитів.

Ми спробували подивитися на питання забезпечення житлом під різним кутом. У підсумку торік було вперше з 2014-го запроваджено компенсації громадянам за зруйноване житло. Цього року її отримають близько 300 родин. Порівняно з минулим роком 2021-го ушестеро (з 20 мільйонів до 125 мільйонів гривень) збільшено обсяг фінансування на придбання тимчасового житла для ВПО. Це 325 об’єктів. Хочу підкреслити: тільки за цей один рік буде придбано стільки житла, як за минулі чотири. У наступні роки збільшуватимемо цю субвенцію», — додав Олексій Резніков.

Він нагадав, що спільно з урядом Німеччини започатковано програму надання пільгових іпотечних кредитів на 20 років для ВПО з річною ставкою всього 3%. Цього року очікують, що кредити отримають 360 родин, повідомляє Мінреінтеграції.

Було підписано рамкову угоду між урядами України і Туреччини, якою передбачено будівництво 500 квартир у Херсоні, Миколаєві та Києві до 2024 року. За словами віцепрем’єр-міністра, підписано тристоронній меморандум між Міжнародною організацією з міграції та містами Сєверодонецьк і Краматорськ, завдяки якому буде залучено 22,1 мільйона євро на будівництво та придбання квартир для ВПО в цих містах. До 2025 року буде збудовано і придбано близько 560 квартир.

«Тобто за рахунок різних інструментів житлові проблеми цього року розв’яжуть близько 1000 родин ВПО. Це та планка, яку ми досягли і готові тримати в наступні роки. З одного боку, це величезний прорив. З іншого, — це трохи більш ніж 1% заявлених потреб, які в реальності ще більші, адже повертаються на ТОТ переважно саме через те, що немає житла.

Тому ми шукаємо стратегічні рішення. Наприклад, уряд схвалив Стратегію економічного розвитку Донецької і Луганської областей, найближчим часом буде внесено пакет законопроєктів для її реалізації. Завдяки цьому буде створено максимально лояльні умови для інвесторів через механізм територій пріоритетного розвитку. Це якісно інший рівень спроможності місцевих громад двох регіонів, де зареєстровано найбільше ВПО.

Це не тільки нові робочі місця. Скажімо, за рахунок податків місцева влада матиме значно більше ресурсів, щоб будувати житло самій чи брати участь у програмах співфінансування. Це мультиплікатор.

Тобто маємо комплекс програм, якими можуть скористатися різні категорії ВПО. І будемо їх масштабувати. Адже житло — це саме про визначеність і про впевненість», — резюмував Олексій Резніков.