Понад чверть (26%) громадян України, які залишили країну у зв'язку з початком воєнних дій, а нині повертаються назад, заявляють, що планують оселитися в іншій області України, ніж проживали до війни. Про це повідомляє Інтерфакс- України.

Як свідчать результати соціологічного дослідження «Настрої та оцінки українських біженців, що повертаються на батьківщину», проведеного Центром Разумкова з 11 квітня до 6 травня 2022 року, переважно таку відповідь давали жителі східних областей України. Водночас 73% опитаних відповіли, що після повернення в Україну планують оселитися в тій самій області, де й жили до війни.

Ті, хто планує оселитися в іншій області, а не тій, де проживали до війни, найчастіше називали області заходу країни (15% усіх опитаних) або Київ чи Київську область (7%).

79% респондентів відповіли, що мали роботу до війни. Серед них 49% упевнені, що після повернення працюватимуть там само, де й працювали раніше, ще 28% сподіваються на це, 7% сподіваються знайти іншу роботу, лише 16% ще не знають, де працюватимуть і чи вдасться їм знайти роботу. .

Під час дослідження було опитано 105 респондентів, які поверталися в Україну через Закарпатську область.