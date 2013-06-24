У понеділок, 6 червня, в Україні переважно без опадів, вночі очікується 8-13° тепла, вдень 21-26°.
Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.
«6 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише на півдні, вночі й на сході країни короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, у південній частині 14-19°; вдень 21-26», - зазначається у повідомленні.
У столиці та на Київщині завтра хмарно, але без опадів. Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°. У Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°.
7 червня в Україні дощ можливий лише на крайньому півдні, 8 червня - у Карпатському регіоні. Температура вночі 10-15°, на півдні до 18°; вдень 22-27°, 8 червня на півдні та крайньому заході до 29°.
У Києві і столичному регіоні 7-8 червня сухо. На Київщині вночі 10-15°, вдень 22-27°, у столиці вночі 12-14°, вдень 24-26°.
9 -10 червня в Україні, крім півдня і заходу, без опадів. Температура вночі 12-18°; вдень 25-31°, у західній частині 21-27°.
У Києві та Київській області без опадів. Температура у столиці вночі 16-18°, вдень 27-29°, у столичній області вночі 13-18°, вдень 25-30°.