Уже 200 днів Україна протистоїть агресору. За цей час ворог спрямував на Дніпропетровщину 180 ракет. Зруйнував понад півсотні житлових будинків. Ще 2 тисячі – пошкодив. Регіон прийняв сотні тисяч людей із «гарячих точок» та підприємства-переселенців. Аграрії виростили і зібрали врожай зерна. Про те, якими були більш ніж півроку війни, розповів на брифінгу перший заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Орлов.

«Це 200 днів боротьби, випробувань і важкої роботи. Водночас – єднання, звитяги і мужності, – підкреслив Володимир Орлов. – Ворог гатить по області ракетами, РСЗВ, з артилерії та мінометів. Руйнує школи, дитсадки, лікарні, підприємства. На жаль, маємо загиблих та поранених».

Область допомагає людям, що прибувають із сусідніх регіонів. З початку війни на Дніпропетровщину переїхало багато дорослих та дітей-переселенців. Найбільше оселилося у Дніпрі та Кривому Розі.

«У кожній громаді є центри підтримки, в яких видають продуктові набори, допомагають знайти житло та роботу, влаштувати дітей до школи. Працюють і шелтери», – розповів Володимир Орлов.

Практично всі промислові підприємства регіону працюють. Більшість скоротили обсяги виробництва.

«Ми прийняли підприємства із охоплених війною Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. Частина компаній вже працюють. Печуть хліб, шиють, виготовляють спеціальне кріплення», – сказав перший заступник голови Дніпропетровської ОВА.

Він додав, що на Дніпропетровщину переїхали і медзаклади з Луганщини та Харківщини. Загалом лікарні регіону працюють з великим навантаженням. Надають допомогу і мешканцям, і переселенцям та пораненим.

«Попри війну, в області працюють практично всі ЦНАПи. Серед іншого, адміністратори ставлять на облік переселенців, допомагають зареєструвати пошкоджене або знищене війною майно, оформлюють матеріальну допомогу», – зазначив Володимир Орлов.

Під час війни дорожники оновили покриття на 45 автошляхах області. Аграрії зібрали врожай зерна. Зараз сіють озимі.

Регіон готується до опалювального сезону. Комунальники замінюють тепломережі, лагодять труби, проводять випробування. Уже виконали 93% робіт.