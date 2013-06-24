За інформацією Держпродспоживслужби наразі поновлено діалог стосовно відкриття ринку Китайської Народної Республіки для українських рибних продуктів дикого вилову. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.
Для забезпечення їх можливого експорту планується організація онлайн-інспекції українських потужностей з виробництва рибних продуктів.
З метою створення сприятливих умов для реалізації експортного потенціалу та розширення присутності вітчизняної рибної продукції дикого вилову на зовнішніх ринках, Держрибагентством проводиться робота щодо вивчення інтересу з боку потенційних експортерів такої продукції до ринку Китайської Народної Республіки.
У разі зацікавленості вашого підприємства (установи, організації) в експорті української рибної продукції дикого вилову до КНР, просимо надіслати на електронну пошту economy@darg.gov.ua таку інформацію:
- найменування підприємства (установи, організації);
- поштова адреса;
- контактна особа, номер телефону та електронна пошта.