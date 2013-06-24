АТ «Укрзалізниця» завершило фінальну прийомку ще 5 нових купейних пасажирських вагонів, придбаних за кошти державного бюджету. Загалом у 2021 році компанія вже отримала 10 зі 100 нових вагонів вітчизняного виробництва. За умовами контракту та згідно з домовленостями із заводом-виробником — ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» — до кінця року передбачено отримати ще 10 нових вагонів.

10 купейних вагонів виробництва КВБЗ будуть курсувати на найдовшому в країні маршруті, що поєднує 16 міст. Маршрут поїзда №5/6 Маріуполь — Ворохта, Рахів був розроблений спеціально для нового графіка пасажирських перевезень. Спальні вагони, виробництва КВБЗ також курсуватимуть по обороту у складі поїзда №77/78 сполученням Харків — Маріуполь.

Нові комфортні вагони обладнані сповивальними столиками, екологічно чистими туалетами, системами відеоспостереження у загальних зонах вагонів, системою сучасного кондиціонування повітря, розетками та USB-портами, а також сигналізацією у кожному пасажирському купе, мають збільшений обсяг багажного відділення, а також – покращене освітлення: всередині кожного купе встановлений пульт регулювання освітлення з 4 режимами, індикатором зайнятості вбиральні та кнопкою виклику провідника.

Нагадаємо, ПАТ «КВБЗ» має побудувати та поставити компанії 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі. У 2021 році у бюджеті України передбачено виділення 3 млрд грн на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень. Відновлення рухомого складу є частиною програми Президента «Велике будівництво», у рамках якої АТ «Укрзалізниця» планує замовити у 2022 році у вітчизняного виробника ще 200 вагонів, повідомляє пресслужба товариства.