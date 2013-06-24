Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося чергове засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, на якому обговорено стан реалізації домовленостей, досягнутих під час проведення 22-го Саміту «Україна — ЄС», і підготовку до проведення наступної зустрічі в жовтні цього року.

Як зауважив глава уряду, у ІІ кварталі затверджено 22 пріоритетні проєкти актів. Із них схвалено сім законопроєктів та 15 актів уряду. На найближче засідання Кабміну буде винесено ще чотири проєкти актів у галузі європейської інтеграції. Денис Шмигаль підкреслив посилення співпраці з Верховною Радою.

Комісія схвалила план-графік з 52 проєктів актів у галузі європейської інтеграції, які необхідно внести на розгляд уряду до кінця листопада. Також було оновлено таблицю з переліком пріоритетних законопроєктів, які потребують першочергового розгляду у Верховній Раді. Прем’єр-міністр наголосив на важливості продовження ґрунтовної роботи, щоб забезпечити високу результативність.