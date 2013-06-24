Вчора під головуванням Міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка за участю народного депутата України, голови Полтавського обласного осередку партії «Слуга Народу Олексія Устенка» відбулася зустріч з головами громад Полтавської області. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговорили ключові питання, які турбують людей на місцях у сфері охорони здоровʼя. Зокрема, обмінялися думками щодо:

можливостей покращення матеріально-технічної бази лікарень громад коштом державного бюджету;

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я»;

доцільності поновлення норми про відпрацювання випускниками медичних навчальних закладів, які здобували освіту коштом державного бюджету;

стимулювання розвитку сімейної медицини в сільській місцевості та особливостей доступу в цій місцевості до програми «Доступні ліки»;

регулювання діяльності приватних сімейних лікарів і перевірки якості надання ними послуг.

«Вдячний представникам громад за приділений час та можливість безпосередньо обговорити нагальні питання, які хвилюють людей та вимагають пошуку рішень. Ми намагаємося максимально синхронізувати свої зусилля з місцевою владою при формуванні спроможної мережі медичних закладів та тримаємо у фокусі насамперед інтереси пацієнтів. Наше головне завдання – забезпечити повноцінний доступ громадян до медичних послуг. За минулий рік для покращення якості надання медичної допомоги Міністерство охорони здоров’я України, використовуючи різні джерела фінансування, доставило до комунальних закладів охорони здоров’я понад 13 тисяч одиниць медичного обладнання на суму 3,1 млрд грн», – зазначив Віктор Ляшко.

Цього року Міністерство охорони здоров’я продовжить працювати над посиленням якості та доступності медичної допомоги. Зокрема, пріоритетом є забезпечення медичними послугами сільського населення та порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги.