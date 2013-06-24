Прогрес впровадження реформ у водному секторі високо оцінений Європейською Комісією. На цьому наголосив заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Євгеній Федоренко під час засідання Міжвідомчого керівного комітету Національного політичного діалогу з питань інтегрованого управління водними ресурсами в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Ми розпочали імплементацію Водної рамкової директиви - схвалили Водну стратегію України до 2050 року та операційний план її реалізації. Наразі проходять громадське обговорення 9 Планів управління річковими басейнами. Цими документами на найближчі шість років визначено понад 1,5 тисячі заходів для досягнення «доброго» стану вод. Їх реалізація оцінюється у понад 8 мільярдів євро”, - зазначив Євгеній Федоренко.

За його словами, враховуючи масштаби руйнувань внаслідок агресії рф, ця сума зростатиме. Адже збитки водним ресурсам внаслідок війни вже становлять 1,9 млрд євро. З них 567 млн євро - від підриву греблі Каховської ГЕС.

Попри всі виклики Україна продовжує євроінтеграційний рух. Заступник Міністра розповів про етапи, які вже пройдено, та наступні кроки:

- проведено національний селф-скринінг українського довкіллєвого законодавства. Щодо водного сектору у переговорному розділі 27 «Довкілля та зміни клімату» проаналізовано 57 актів права ЄС. З них 12 Директив та 7 Регламентів;

- у травні відбулася роз’яснювальна зустріч Єврокомісії та України. Серед розглянутих 135 актів права ЄС - 9 стосувалися водної політики. Українська сторона надала понад 30 тематичних питань європейським колегам. На частину з них вже отримано відповідь. По решті очікуємо на письмові роз'яснення. Наша мета - якомога більше детальної інформації для успішної імплементації кожного акта права ЄС;

- наступний крок - двосторонні зустрічі з представниками ЄС, під час яких буде представлено, на якому етапі знаходимося зараз та плани на майбутнє. Наразі Міндовкілля активно готується до цієї фази. З досвіду інших країн-кандидатів до ЄС - сфера управління водними ресурсами є надскладною та дороговартісною. Саме по цих пунктах країни-кандидати мали найбільше відступів та перехідних періодів. Адже інтеграція водної політики - це не лише про імплементацію законодавства, але і про розбудову відповідної інфраструктури.

“Впевнений, що і надалі рухатимемось швидкими темпами, щоб гідно представити нашу позицію перед європейськими колегами та показати нашу спроможність бути повноцінним членом Європейського Союзу”, - наголосив Євгеній Федоренко.