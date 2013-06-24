Портал відкритих даних Data.gov.ua відновив роботу вперше від початку повномасштабної війни.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє у Телеграмі.

«До російського вторгнення Українабула одним з лідерів за рівнем розвитку сфери відкритих даних. За даними рейтингу Open Data Maturity, минулого року Україна посіла шосте місце серед усіх європейських країн за відкритістю даних», - ідеться в повідомленні.

На початку російського вторгнення доступ до порталу довелося обмежити задля захисту інтересів держави.

Мінцифри провело аналіз опублікованих наборів даних та тимчасово вилучили з публічного доступу інформацію, що може становити загрозу національній безпеці і відкрили для загального доступу портал.

У міністерстві зауважили, що продовжують розвивати сферу відкритих даних: розробляють зміни до законодавства про нові правила доступу до відкритих даних під час воєнного стану в Україні та розширюють перелік наборів відкритих даних, щоб додати в нього інформацію, яка буде необхідна для створення плану відбудови України.

Ознайомитись з проєктом та надіслати свої пропозиції можна за посиланням.

Нагадаємо, на порталі «Дія» доступна послуга замовлення дубліката низки документів, що видаються органами Державної реєстрації актів цивільного стану.