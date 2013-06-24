Португалія підтримуватиме відбудову України і допомагатиме будувати міжнародну підтримку України заради перемоги. Про це йшлося під час зустрічі Президента Португалії Марселу Ребелу де Соузи та Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки України Юлії Свириденко, повідомляє Урядовий портал.

Зустріч відбулася в столиці Бразилії – Бразиліа, де українська делегація на чолі з Юлією Свириденко взяла участь у церемонії інавгураціїПрезидента Федеративної Республіки Бразилія Луїза Інасіу Лули да Сілви.

«Ми відчуваємо щирість і повноту допомоги Португалії Україні. Нинішня розмова розвинула ті домовленості, які обговорювалися під час зустрічі Марселу Ребелу де Соузи і першої леді України Олени Зеленської у Лісабоні, а також під часу візиту Прем’єр-міністра Антоніу Кошти в Київ. Португалія допоможе у відбудові освітніх об'єктів в Україні. Також ми вдячні за допомогу у посиленні нашої співпраці з португломовною спільнотою по всьому світу. Я вдячна Марселу Ребелу де Соузу за його особисту залученість і дипломатичні зусилля в досягненні перемоги і миру.

Переконані, економічна та політична співпраця з Португалією буде лише посилюватися. Небезпідставно розраховуємо на допомогу в русі нашої держави до Євросоюзу та на участь Португалії в відновленні України», - зазначила Юлія Свириденко.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза під час зустрічі підтвердив повну солідарність з Україною та готовність держави розширювати співпрацю.

Під час зустрічі були обговорені питання співпраці в економічній сфері, ситуація в Україні, зокрема в зв’язку з ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі, практичні питання відновлення тощо.

Довідково

У 2021 році експорт українських товарів у Португалію за даними Держкомстату склав 341 млн 202 тис. дол., продемонструвавши зростання в порівнянні з попереднім роком на понад 45%. Імпорт з Португалії в Україну – 88 млн 770 тис. дол. (зростання – понад 30%).

З початку широкомасштабного вторгнення Португалія надала Україні суттєву допомогу, зокрема гуманітарну. Та прийняла понад 50 тисяч українців, що були вимушені покинути Україну. Перші літаки з українськими біженцями Президент Марселу Ребелу де Соуза зустрічав особисто. Урядом Португалії ухвалено рішення взяти участь у відновленні закладів освіти в Житомирській області.

Згідно з опитуваннями, рівень підтримки вступу України в ЄС в португальському суспільстві сягає 87%.