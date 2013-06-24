Якщо посвідчення учасника бойових дій втрачене / зіпсоване, ви можете отрима­ти його дублікат. Для цього необхідно зібрати відповідний пакет документів та на­діслати на пошту Міністерства у справах ветеранів України, повідомляє пресслуж­ба відомства.

Звертаємо вашу увагу на те, що така можливість доступна для тих Захисників і Захисниць, які отримували статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії, утво­реної Мінветеранів!

Крок 1. Зберіть необхідні документи:

1. Заява про заміну зіпсованого / втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов’язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону.

2. У разі втрати посвідчення (за можливості) — оголошення в газету про втрату документа із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, що на ньому вказані.

3. У разі пошкодження посвідчення — зіпсоване посвідчення.

4. Копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номеру, серії по­свідчення та дати видачі.

5. Копії сторінок паспорту (1,2 та 11,12), копії довідки про присвоєння ідентифі­каційного номера.

6. Фотокартки розміром 3*4 — 2 шт.

Крок 2. Надішліть документи на електронну пошту Мінветеранів dpi@mva.gov.ua (фотокартки — поштовим зв’язком АТ «Укрпошта» на адресу Мінветеранів: м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).

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