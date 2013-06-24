Якщо посвідчення учасника бойових дій втрачене / зіпсоване, ви можете отримати його дублікат. Для цього необхідно зібрати відповідний пакет документів та надіслати на пошту Міністерства у справах ветеранів України, повідомляє пресслужба відомства.
Звертаємо вашу увагу на те, що така можливість доступна для тих Захисників і Захисниць, які отримували статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів!
Крок 1. Зберіть необхідні документи:
1. Заява про заміну зіпсованого / втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов’язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону.
2. У разі втрати посвідчення (за можливості) — оголошення в газету про втрату документа із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, що на ньому вказані.
3. У разі пошкодження посвідчення — зіпсоване посвідчення.
4. Копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номеру, серії посвідчення та дати видачі.
5. Копії сторінок паспорту (1,2 та 11,12), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
6. Фотокартки розміром 3*4 — 2 шт.
Крок 2. Надішліть документи на електронну пошту Мінветеранів dpi@mva.gov.ua (фотокартки — поштовим зв’язком АТ «Укрпошта» на адресу Мінветеранів: м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).
Залишилися запитання? Телефонуйте за номером 063 688 95 96 або звертайтеся на електронну адресу 411dsvv@ukr.net