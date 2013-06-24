Кабінет Міністрів передав центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 25 нових високопрохідних автомобілів, отриманих від Всесвітньої організації охорони здоров’я та уряду Великої Британії. Цей захід приурочено до Дня екстреної медичної допомоги.

З нагоди професійного свята Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагородив державними відзнаками працівників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Він наголосив, що екстрена медицина — це особливі люди, які ніколи ні перед чим не зупиняються і для яких швидкість порятунку життя — це і ціль, і мета.

«Ми докладемо всіх зусиль, щоб і зараз, і після нашої спільної перемоги ви могли залишатися героями, не ризикуючи власним життям. У новій Україні майбутнього і оновленій системі охорони здоров’я, серцем якої назавжди залишиться екстрена медична допомога», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Нагороджені працівники центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відзначилися високою мужністю та героїзмом. Вони виконували роботу й рятувати людей під російськими обстрілами й бомбардуваннями в найгарячіших точках Київської, Донецької, Запорізької, Луганської областей.

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