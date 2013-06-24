Військова агресія росії щодо України є безпрецедентною в масштабі руйнувань цивільних об’єктів енергетики та порушення міжнародного права у світовій історії. Держава-терорист повинна понести політичну, фінансову, кримінальну та історичну відповідальність за злочини проти людяності, ядерний терор та шантаж усього світу, руйнування цивільної енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко, виступаючи у Львові на міжнародній конференції United for Justice.

«Сьогодні рік, як росіяни захопили найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію. Вони перетворили її на військову базу і використовують для ядерного шантажу усього світу», - підкреслив він.

Ворожі ракети літали над атомними станціями. У листопаді 2022 року російська масована ракетна атака об’єктів енергетичної інфраструктури призвела до блекауту на всіх українських АЕС: аварійно відключились енергоблоки та перейшли на дизель-генератори – живлення останньої надії. «Це була реальна загроза повторення сценарію «Фукусіми» і ядерної катастрофи, яка б торкнулася усього людства. Це ніщо інше як ядерний тероризм», - наголосив Герман Галущенко.

Об’єкти української енергетичної інфраструктури перебували під російським прицілом з самого початку повномасштабного вторгнення, водночас з жовтня 2022 року росіяни взяли курс на повне її знищення. Близько 50 % енергетичної інфраструктури постраждали від обстрілів.

«Це цивільна інфраструктура. І її свідоме знищення - серйозний воєнний злочин. Міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції та Додаткові протоколи чітко забороняють напади на цивільні об'єкти, такі як електростанції та електричні мережі», - підкреслив Міністр.

Герман Галущенко наголосив, що воєнними злочинцями є військові, які обстрілюють енергетичну інфраструктуру, а також енергетики, які консультують, як заподіяти максимальну шкоду та допомагають окуповувати енергооб’єкти.

«Швидкі і нестандартні рішення, допомога міжнародних партнерів та героїчна робота українських енергетиків дозволили Україні виграти битву на енергетичному фронті проти росії цієї зими. Водночас за свої злочини агресор має бути суворо покараний», - резюмував очільник Міненерго.