Незважаючи на складні погодні умови та безпекову ситуацію, пошукові групи Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти продовжують відпрацьовувати локації ймовірних поховань військовослужбовців. Про це повідомляє Урядовий портал.

Днями на Донеччині поблизу села Богородичне було піднято два тіла наших захисників. Також пошукові групи відправилися на відпрацювання локацій на звільнених територіях Херсонської області.

«Ці території ще зовсім не розміновані, але наші пошуковці відразу ж вирушили туди, щоб якомога швидше повернути оборонців рідним. Попри всі складнощі тіла двох бійців вже передано на судово-медичну ДНК-експертизу. Якщо вам відомі локації ймовірних поховань, повідомляйте нам на телефони гарячої лінії», – зауважив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Телефон гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Написати нам можна в месенджерах на номер: (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.