Представники Міністерства у справах ветеранів взяли участь у презентації української версії Посібника психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації та переміщення населення. Захід був організований Міжнародною організацією міграції (МОМ) — Агентством ООН з питань міграції. Метою посібника є надання допомоги експертам та керівникам у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПС) під час розробки, впровадження та оцінки програм, проєктів і заходів щодо ПЗПС на рівні громад для постраждалого внаслідок війни населення.

Мінветеранів нагадує, що розбудова системи послуг із сфери психічного здоров’я та психосоціальної підтримки на рівні громад передбачена Національною програмою психічного здоров’я та психосоціальної підтримки першої леді України Олени Зеленської. Програма має на меті допомогти кожному українцю подолати стрес і тривожність, пов’язані з війною, пережити наслідки травматичних подій та надати психологічну підтримку, де б людина не перебувала. Мінветеранів також долучене до розбудови системи психологічної реабілітації у межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.