Ще 22 безпілотники, які закупила Держспецзв'язку, на загальну суму 8,2 млн грн у межах ініціативи «Армія дронів» вирушили на передову. Вони допомагатимуть українським захисникам рзвідувати ворожі позиції та слідкувати за обстановкою на лінії зіткнення.

Дві бригади, які зараз перебувають у найгарячіших точках, отримали шість дронів DJI Matrice зі штучним інтелектом, оснащені тепловізорами; та 16 безпілотників DJI Mavic fly more combo.

Нагадаємо, загалом уже законтрактованомайже тисячу безпілотників. Раніше для ЗСУ були передані ударні дрони Warmate, дрони-розвідники Fly Eye та інші безпілотники.

Долучайтеся до створення Армії дронів!

Через платформу UNITED24можна перерахувати кошти для закупівлі літальних апаратів або передати власний дрон на потреби української армії.