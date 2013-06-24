У Підгородненській громаді Дніпровського району ситуація стабільна. Працює бізнес. У магазинах, аптеках усе є. Аграрії завершили сіяти озимі пшеницю та рапс. Загалом працювали на майже 2,8 тис га полів. Нині на фініші – збір соняшника.. З початку війни у громаді прийняли понад 4 тис людей із охоплених бойовими діями регіонів. Про це стало відомо на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Приймаємо переселенців із першого дня війни. До нас прибувають переважно з Луганської та Харківської областей. Допомагаємо розмістити людей. Вдячні волонтерам, благодійним фондам за підтримку. Вони надають постраждалим харчові набори, одяг, засоби гігієни», – зазначив міський голова Підгородного Андрій Горб.

Переселенцям допомагають і місцеві фермери. Діляться овочами: картоплею, цибулею, капустою, морквою, томатами.

Тривають роботи на полях. Аграрії засіяли озимі: 2 350 га пшениці та 420 га рапсу. Нині збирають врожай соняшника. Намолотили уже понад 4 тис тонн. Це 40% від запланованого.

«Дощі трохи завадили жнивам. Проте аграрії встигають. У листопаді візьмуться за кукурудзу. Її збиратимуть і у грудні, і, можливо, навіть навесні. Ця культура добре зимує і не псується», – розповів Андрій Горб.

У Підгородненській громаді – 25 тис мешканців. На початку повномасштабної війни майже 10% покинули домівки. На сьогодні половина з них уже повернулася, додав міський голова.