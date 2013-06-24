Посли країни Групи семи і Туреччини в Україні прибули до Одеси, щоб засвідчити важливість виконання угоди про відновлення експорту українського продовольства.

Про це повідомила у Твітеріпосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передає Укрінформ.

«Я з колегами-послами G7 та Туреччини зараз в Одесі, щоб засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеної за посередництва ООН. Росія повинна поважати цю угоду», - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі, за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та росії, 22 липня підписано угоду, в рамках якої здійснюватиметься вивіз зерна та іншого продовольства з портів України.

Після підписання 22 липня Ініціативи щодо експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом, ведеться підготовка портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» до відновлення роботи. Захід суден у них і вихід здійснюватиметься шляхом формування каравану, що супроводжує судно лідирування.

23 липня ворог атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.