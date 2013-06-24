Фундація Нобеля не запрошуватиме послів росії та білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заявіФундації.

«У зв’язку із вторгненням росії в Україну Фундація вирішила не запрошувати послів росії та білорусі на церемонію вручення Нобелівської преміїу Стокгольмі», – йдеться у заяві.

Як наголошується, Нобелівська премія ґрунтується на повазі до науки, культури, гуманізму та інтернаціоналізму.

«Ця повага також є основою для досягнень, які відзначаються та висвітлюються, коли лауреатів Нобелівської премії та гостей з усього світу запрошують на церемонію вручення Нобелівської премії та банкет 10 грудня», - зазначається у заяві.

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії миру 2022 року стали українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод», керівник білоруського правозахисного центру «Вясна» Алесь Біляцький та російська правозахисна організація «Меморіал».