Міністерство соціальної політики розпочинає проведення експериментального проекту, який дає можливість надавати внутрішньо переміщеним особам похилого віку та особам з інвалідністю соціальні послуги стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом „гроші ходять за людиною”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для того, щоб послуги з підтриманого проживання або стаціонарного догляду люди могли отримувати вчасно і в повному обсязі, Мінсоцполітики розробило механізм їх надання ВПО похилого віку і особам з інвалідністю за принципом ,,гроші ходять за людиною”. Це дає можливість людині, яка потребує сторонньої допомоги та підтримки, але – через бойові дії – змушена залишити власне житло, залишатися в громаді, будувати соціальні та економічні зв’язки, а головне – самостійно приймати рішення щодо свого життя.

Алгоритм отримання послуги простий. Людина, яка потребує послуги підтриманого проживання чи стаціонарного догляду, подає письмову чи електронну заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або за місцем звернення. Якщо вона не може зробити це самостійно, їй допомагає соціальний менеджер.

Після укладання договору із надавачем соціальних послуг, людина починає отримувати послугу, а кошти – для сплати за отриману послугу – Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю перерахує їй на банківську картку. За послуги людина самостійно розраховується карткою.

В той же час, органи місцевої влади мають визначити осіб, які б відповідали за реалізацію проекту та визначати потреби людей, які потребують зазначених послуг.

На Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю покладається функція формування списку надавачів соцпослуг, учасників проекту та перерахування бюджетних коштів для забезпечення надання послуг в рамках проекту.

Таким чином, де б не знаходилась людина, яка потребує послуги, вимушено її покинула чи переселилася, вона все одно отримає необхідні їй послуги, а профінансовані вони будуть з державного бюджету.

“Принцип “гроші ходять за людиною” – це величезна перемога та значна підтримка для того, щоб послуга підтриманого проживання надавалася в громадах та можна було трохи зняти фінансове навантаження із громад та областей. Перед громадами, натомість, стоїть виклик – побудувати таку інфраструктуру для того, щоб ми могли фінансувати цю послугу. Тобто, щоб у громадах змінити оселі підтриманого проживання за новим форматом, де не 700 людей знаходяться в одному приміщенні, а до 30 людей і з наданням відповідної послуги”, – сказала заступник Міністра соціальної політики Уляна Токарєва.

Вона наголосила, що Мінсоцполітики буде звертати увагу міжнародних партнерів на цей експериментальний проект, щоб вони, за можливості, долучалися до облаштування житла для надання послуги.

Експериментальний проект дозволить :

· залучити до надання соціальних послуг як комунальних, так і недержавних надавачів;

· забезпечити надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання дієздатним ВПО похилого віку, особам з інвалідністю, які проживали на територіях, де ведуться активні бойові дії, або майно яких знищено внаслідок таких дій, і які – за станом здоров’я – потребують надання цих соціальних послуг;

· надати можливість ВПО похилого віку, особам з інвалідністю самостійно обирати надавача соціальних послуг та розраховуватися за них;

· забезпечити надання соціальних послуг ВПО похилого віку, особам з інвалідністю відповідно до договору про їх надання та індивідуального плану.

Фінансування соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання здійснюватиметься за державний кошт. Так, для надання соціальних послуг понад 2300 особам у державному бюджеті передбачено більше 366,8 млн грн на 2024 рік.