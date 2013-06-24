АТ «Укрзалізниця» з 1 березня 2023 року реалізовуватиме послуги перевезень вантажів у піввагонах та на фітингових платформах (60-80 футів, для контейнерних перевезень) власного парку на аукціонах в електронній системі «Прозорро.Продажі». Таке рішення розширить застосування ринкових механізмів при розподілі рухомого складу, підвищить прозорість та зрозумілість цього процесу. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, у системі «Прозорро.Продажі» для вказаного рухомого складу буде застосовуватись принцип голландських аукціонів (на зниження ціни), що дозволить отримати реальну ринкову вартість. Вагони виставлятимуться лотами зі стартовою ціною, крок торгу становитиме 1%.

Укрзалізниця також закликає відправників вантажів у піввагонах до 1 березня укласти договори з електронними майданчиками та ознайомитися з процедурою торгів.

Нагадаємо, що АТ «Укрзалізниця», йдучи назустріч бізнесу в непростих умовах бойових дій та блокування морських перевезень, запровадила низку заходівдля здешевлення зернової логістики та підтримки аграрного сектору України.