Послуги з охорони ментального здоровʼя будуть доступні пацієнтам на всіх рівнях медичної допомоги вже у 2024 році. Про це Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів під час 8-го засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник МОЗ представив результати роботи відомства з розбудови системи охорони ментального здоровʼя та розказав про плани на 2024 рік.

«Забезпечити доступність та повсюдність послуг з базової психологічної допомоги було нашим основним завданням в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” за ініціативою Олени Зеленської у 2023 році. Для того, аби з ним впоратися, ми зосередилися на навчанні медичних фахівців первинної медичної ланки за програмою mhGAP. Нині базову психологічну допомогу абсолютно безоплатно можна отримати у кожного третього сімейного лікаря в Україні у 805 закладах “первинки”. Наразі доступний другий рівень навчальної програми, тобто медичні працівники мають змогу й надалі поглиблювати свої знання, — сказав Віктор Ляшко. — У 2024 році, окрім роботи над запущеними проектами, продовжимо працювати як над доступністю шляхом подальшої розбудови мережі медзакладів, так і над якістю, змінюючи підходи та умови надання послуг. Кожне міністерство реалізує свій пріоритетний проект, таким чином ми формуємо комплексну екосистему психосоціальної підтримки заради збереження ментального здоров’я українців».

Серед основних здобутків цього року Міністр відзначив наближення послуг з охорони ментального здоровʼя до пацієнтів. Цьому сприяли два значні кроки:

Впровадження 1.11.2022 р. пакета «Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» у межах програми Медичних гарантій. Наразі вже близько 800 медзакладів «первинки» мають відповідний контракт із Нацслужбою здоровʼя (далі – НСЗУ) й надають послуги з супроводу і лікування пацієнтів з психічними розладами.

Масштабування навчання з ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP та запровадження наприкінці минулого року відповідного онлайн-курсу. Впродовж 11 місяців з моменту запуску онлайн-навчання його пройшли більш ніж 60 000 слухачів. З них понад 14 600 осіб — це лікарі первинної медичної ланки. Це складає 60 % від загальної кількості лікарів «первинки», причому 8 223 (33 % від загальної кількості) лікарі вже активно використовують надбані навички на практиці, надаючи психологічні послуги в медзакладах, що законтрактовані НСЗУ за згаданим вище пакетом.

Завдяки цим крокам і досягнутим результатам вже нині пацієнти по всій Україні мають можливість отримати психологічні послуги на «первинці» — тобто у найзручніший спосіб, у лікаря, якого добре знають і довіряють.

Одним із наступних масштабних кроків МОЗ є забезпечення доступності психіатричної допомоги на амбулаторному рівні. Для цього вже ведеться робота з розбудови регіональної мережі центрів психічного здоровʼя.

«Ми для себе поставили індикатор — 157 кластерних лікарень, в яких повинні зʼявитися центри ментального здоровʼя з мобільними мультидисциплінарними командами, до складу яких входитиме і психолог, і психіатр, — пояснив Міністр охорони здоровʼя. — Ми зробимо окремий пакет в Програмі медичних гарантій, переформатувавши наявний пакет щодо послуг мобільних мультидисциплінарних команд. І ці послуги будуть оплачуватися Національною службою здоровʼя за Програмою медичних гарантій».

Крім того, серед пріоритетів на наступний рік:

збільшення кількості навчених лікарів та медичних сестер/братів за курсом «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP»;

інтеграція психосоціальної допомоги на всі рівні медичної допомоги;

створення амбулаторної психіатричної допомоги та збільшення доступності послуги для населення;

збільшення кількості мобільних мультидисциплінарних команд;

створення спеціальних хабів з психореабілітації населення.

Міністерство охорони здоровʼя планує провести перезавантаження монопрофільних спеціалізованих медзакладів стаціонарної психіатричної допомоги. Тут мають бути докорінно змінені підходи до лікування пацієнтів та забезпечені умови для належного комфорту перебування пацієнта в закладі.

Довідково

Супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я забезпечує Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України за експертного партнерства та підтримки ВООЗ. Майданчиком для ухвалення рішень є Міжвідомча координаційна рада Кабінету Міністрів України.