Посол Японії в Україні Такаші Кураі вважає символічним для української команди те, що Паралімпійські ігри в Токіо розпочнуться 24 серпня – в День Незалежності України.

Про це посол Японії Такаші Кураі зазначив у коментарі Укрінформу.

За його словами, "паралімпійські ігри в Токіо розпочнуться 24 серпня. Національна паралімпійська збірна команда України дуже сильна. Відтоді, коли незалежна Україна вперше взяла участь у Паралімпійських іграх в Атланті 1996 року, кожного разу національна збірна команда збільшувала кількість медалей і зайняла третє місце у світі на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Це свідчить про перемогу в кожному житті спортсмена, тренера, людини, яка підтримує змагання, а також стійкість України як держави. Я це дуже поважаю".

Він додав, що з 24 серпня з нетерпінням чекатиме на моменти, "коли ми побачимо і в Токіо "перемоги в житті" кожного українського паралімпійця, і що це додасть великої мужності тим, хто дивиться змагання". "Що й казати, цей день є дуже важливим для України – День Незалежності України, який стане додатковою силою для українських паралімпійців. Україно, вперед!" – наголосив посол.

Як повідомлялося, Національна паралімпійська збірна України у складі 143 спортсменів братиме участь у Токіо-2020 у 15 із 22 видів спорту. 12 серпня за участю Президента України Володимира Зеленського відбулася урочиста церемонія проводів національної паралімпійської збірної України до Токіо.

XVІ літні Паралімпійські ігри, сьомі за рахунком для національної паралімпійської збірної, розпочинаються 24 серпня 2021 року. Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.