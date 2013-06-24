Посольство Швеції в Україні повернулося до Києва.

Про це повідомив посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг у Твітері, передає Укрінформ.

«Команда посольства повернулася туди, де ми маємо бути: до Києва, підтримуючи Україну та її героїчних громадян, які захищають свободу своєї країни та свободу в Європі. Слава Україні!» - зазначив він.

Як повідомлялося, станом на 3 травня до Києва повернулись 32 дипломатичних представництва, які надійно охороняються спеціальними підрозділами.

президент рф володимир путін 24 лютого оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну.