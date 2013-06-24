За такими принципами жив Йосип Рачок —друг нашої редакції, чудова і світла Людина, почесний громадянин міста Хуста, почесний пасічник України, щедрий благодійник, меценат-доброчинець, знаний не тільки на Закарпатті,а і далеко за межами нашої країни як засновник фонду і міжнародної премії «Карпатські бджоли» його імені. «Урядовий кур’єр» свого часу допоміг Рачкові подолати чимало бюрократичний перепон на шляху його благодійних задумів. У музеї Йосипа Рачка у місті Хуст зберігаються як дорога реліквіяномери нашої газети з матеріалами на підтримку його добрих справ. Днями Йосип Йосипович відійшов в інші світи 93-річним.

Саме за поради цього визнаногометра українського бджолярства«Урядовий кур’єр» ще 15 років тому започаткував і тривалий час вів на своїх сторінках тему «Бізнес і милосердя». У матеріалі з такою рубрикою та назвою, яку винесено в заголовок,у номері за 11 жовтня 2006 року ми привели слова тоді ще 70-річного пасічника: «Мета і діяння людини мають бути світлими і життєствердними. Таке кредо моє і моєї родини».

Сьогодні, на дев’ятому місяці війни із країною-терористом, благодійний заклик «поспішайте робити добро» Йосипа Рачка (Царство йому Небесне) та інших неординарних особистостей переріс у могутній волонтерський рух, і ця тема залишається для нашого видання однією з головних.

А Йосипа Рачка, який жив за християнськими заповідями, сьогодні відспівуватимуть у величній міжконфесійній церкві,що височить на Замковій горі в Хусті, збудованій за власний кошт за власним проєктомблагодійника. У центрі стародавнього міста над Тисою стоятиме роками прекрасний пам’ятник карпатській бджолі,який він подарувавмісцевій громаді. Нехай земля вам буде пухом, Йосипе Йосиповичу.

Урядовокур’єрці