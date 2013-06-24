Кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро. Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

Відсьогодні сформувати заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему espl.com.ua, повідомляє Мінцифри. Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати. Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти. Під час заповнення заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника безплатні.