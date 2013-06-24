З перших днів повномасштабної війни, Міністерство охорони здоров’я України разом із міжнародними партнерами забезпечують транспортування та подальше лікування тих громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії рф, до спеціалізованих клінік Європи. Медична евакуація здійснюється за допомоги міжнародних партнерів: у межах співпраці МОЗ та Єврокомісії, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), уряду Польщі. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Питаннями комунікації із ВООЗ, Єврокомісією, міністерствами, посольствами і зарубіжними клініками опікується МОЗ. Партнери з БО «Лікарі без кордонів», БФ «Медична місія», транспортні бригади парамедиків з Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії не приймають і не опрацьовують заявки на медичну евакуацію. Вони здійснюють технічну роботу: евакуюють постраждалих українців автотранспортом до проміжних аеропортів, за потреби оперативно надають медичну допомогу на етапі евакуації та супроводжують пацієнтів до лікарень.

Спочатку МОЗ подає запит на евакуацію та отримує пропозиції від різних країн-членів Євросоюзу та Європейської економічної зони. Далі Міністерство контактує з країною, що приймає пацієнтів, та погоджує етапи й маршрути безпечного медичного транспортування.

Уже більше 29 країн-партнерів приймають українських пацієнтів: Польща, Німеччина, Норвегія, Франція, Фінляндія, Ірландія, Італія, Данія, Швеція, Румунія, Люксембург, Бельгія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Литва, Латвія, Чехія та інші. Також МОЗ співпрацює з клініками США і Канади. Крім того, налагоджено співпрацю з міжнародною спільнотою дитячих онкологів і Глобальною ініціативою дитячих онкологів St.Jude Hospital (США).

Зазначимо, що саме сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалюють рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон, керуючись наказом МОЗ №574від 05.04.2022 р. «Про затвердження Критеріїв направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану та Переліку закладів охорони здоров’я, які здійснюють координацію направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану».

За цими критеріями до закордонних клінік направляються:

пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (при опіках);

діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

діти з орфанними захворюваннями.

Підтвердити відповідність цим критеріям можна за допомоги форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого». Вона має бути заповненою лікарем закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення громадян України для лікування за кордон.

Під час медичної евакуації пацієнт повинен мати із собою документ, що посвідчує особу — закордонний або внутрішній паспорт. Також потрібні виписки з історії хвороби (зокрема, для дітей). Однак наголошуємо, що це не є обов’язковою вимогою станом на зараз. Відсутність тих чи інших документів не є перешкодою для вивезення важкопораненого чи онкохворої дитини на лікування за кордон.

Через постійні воєнні дії, обстріли та\або окупацію деяких регіонів України, багато людей не мають або могли втратити зв'язок із сімейним лікарем. Саме тому МОЗ нагадує про ще одну додаткову можливість подати відповідну заявку на Програму медичної евакуації. Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі Громадянамслід заповнити відповідну заявку. Міністерство верифікує всі дані та перевірить інформацію, і далі ви отримаєте зворотний зв'язок. Зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів, МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами. Однак кожен випадок медичної евакуації вимагає окремого підходу.

Нагадуємо, що евакуація для українських пацієнтів — безоплатна. Транспортування та лікування українських громадян у межах програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.

У межах співпраці МОЗ та Єврокомісії, за підтримки ВООЗ, уряду Польщі та багатьох міжнародних партнерів впродовж 8 місяців з початку повномасштабного вторгення вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом з різних регіонів України до закордонних клінік вже понад 2000 українців.