У Києві відкрили центр допомоги врятованим. Він став четвертим в Україні: такі заклади вже працюють у Запоріжжі, Дніпрі та Львові. У цих центрах люди, котрі виїхали із зони активних бойових дій, тимчасово окупованих територій, можуть одержати комплексну соціально-психологічну підтримку. Загалом допомогу надають усім, хто звертається до центрів: і внутрішньо переміщеним особам, і місцевим жителям.

До слова, від початку повномасштабної війни понад сім мільйонів осіб залишили домівки в пошуках прихистку.

Центри допомоги врятованим — державні установи, створені з ініціативи офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і місцевих органів влади.

Такі центри планують створювати не лише в Україні, а й за кордоном. Відкриваючи столичний центр допомоги врятованим, перша леді України Олена Зеленська наголосила: «За кордон виїхало багато наших співвітчизників, які також пережили страждання, насильство, тікали під обстрілами, і їм теж потрібна допомога. Допомогу має отримати абсолютно кожен. І ця допомога має бути централізованою та безперебійною, доступною й людяною. Саме такою, яку надають постраждалим центри допомоги».

Як інформують в Офісі Президента, у центрах працюють соціальні працівники, психологи, зокрема дитячі, юристи, фахівці з ведення випадків для забезпечення доступу постраждалих до комплексної спеціалізованої допомоги, зокрема в разі насильства, пов’язаного з війною. Тож усім клієнтам центри надають первинне психологічне консультування для нормалізації психоемоційного стану, консультації соцпрацівників щодо прав і наявної підтримки ВПО (гуманітарна допомога, інформація про центри підтримки внутрішньо переміщених осіб із розміщенням, поселенням тощо), консультації юристів системи безоплатної правової допомоги. У складних випадках, зокрема сексуального насильства, професійні кейс-менеджери довгостроково допомагатимуть постраждалим отримати комплексну підтримку, щоб вони подолали посттравматичний синдром і повернулися до нормального життя.

«Наша мета — щоб усі українці, які постраждали внаслідок війни, знали, що вони не залишаються сам на сам зі своїм горем і про них є кому подбати. На жаль, повномасштабна війна продовжує руйнувати життя українських громадян. Жителі деокупованих міст і сіл пережили тортури, знущання. Тож важливо, щоб усі, хто зазнав різного насильства, отримали комплексну кваліфіковану допомогу. Для цього ми не збавляємо темпу та відкриваємо нові центри допомоги врятованим», — каже авторка ініціативи віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Голова Представництва UNFPA в Україні Хайме Надаль зазначив, що UNFPA підтримує розвиток в Україні комплексної системи допомоги людям, які зіткнулися з насильством. Така система складається із притулків, колцентру, кризових кімнат, денних консультаційних центрів, а також мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Мобільні бригади працюють у найвіддаленіших і важкодоступних місцях, а також там, де сервіси було знищено. Для потреб цих бригад UNFPA надасть 75 автомобілів, 15 з яких буде оснащено відповідно до потреб людей з різними видами інвалідності.

«Завдяки новому центру допомоги врятованим і новим транспортним засобам для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги ми значно розширюємо підтримку, яку надаємо жінкам і дівчатам, постраждалим від війни в Україні. UNFPA працює в надзвичайних ситуаціях та гуманітарних кризах у всьому світі і знаємо, що конфлікти та кризи непропорційно впливають на жінок. Ось чому так важливо надавати життєво необхідні послуги та підтримку жінкам і дівчатам», — цитує його слова служба віцепрем’єр-міністра України.

Звернутися до центрів можуть усі, кому необхідна допомога та консультація, за адресами:

— Київ, вул. Райдужна, 6-а. Графік роботи: пн. — пт. — з 9:00 до 17:00, сб. — з 9:00 до 15:00. Щодо додаткових питань можна звертатися за телефоном: +38 (066) 170 48 90;

— Запоріжжя, виставковий центр «Козак-Палац», вул. Перемоги, 70Б; пн. — сб., з 9:00 до 16:00; тел.: +38 (050) 463 16 29.

— Львів, Львівський палац мистецтв, вул. Миколи Коперника, 17; пн. — пт., з 10:00 до 18:00; тел.: +38 (067) 600 32 69, +38 (050) 777 22 19.

— Дніпро, Крутогірний узвіз, 21, Центр сучасного мистецтва DCCC; пн. — пт., з 9:00 до 16:00; тел.: +38 (099) 245 21 21.