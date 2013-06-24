У Києві за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння Урядового Уповноваженого з питань гендерної політики, підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення й місцевих органів влади, та участі Першої леді України розпочав роботу Центр допомоги врятованим. «Допомогу має отримати абсолютно кожен. І ця допомога повинна бути централізованою та безперебійною, доступною й людяною. Саме такою, яку надають постраждалим центри допомоги», – наголосила Перша леді України Олена Зеленська. Про це повідомляє Урядовий портал.

Центр став четвертим таким закладом в Україні, де люди, котрі виїхали з зони активних бойових дій та/або тимчасово не підконтрольних Уряду територій, можуть отримати комплексну допомогу в одному місці. Центри вже працюють в Запоріжжі, Дніпрі та Львові.

«Повномасштабна війна продовжує руйнувати життя українських громадян. Мешканці деокупованих міст та сіл пережили тортури, знущання. Відтак, важливо, аби усі, хто зазнав різного роду насильства, отримали комплексну кваліфіковану допомогу. Для цього ми не збавляємо темпу та відкриваємо нові Центри допомоги врятованим, – сказала Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина. – Сьогодні відкрився четвертий такий Центр в Україні, у Києві – місті, яке стало своєрідним хабом для постраждалих людей Київщини та куди приїжджає багато людей з інших деокупованих міст. Наша мета – щоби всі українці, які постраждали внаслідок війни, знали, що вони не залишаються сам на сам зі своїм горем і про них є кому попіклуватись».

У Центрі соціальні працівники, психологи та юристи безоплатно надаватимуть конфіденційну психологічну та правову допомогу. Також відвідувачі зможуть отримати інформацію щодо медичних послуг, гуманітарної допомоги, поселення та соціальних виплат.

«UNFPA працює в надзвичайних ситуаціях та гуманітарних кризах по всьому світу, і ми знаємо, що конфлікти та кризи непропорційно впливають на жінок. Ось чому так важливо надавати життєво необхідні послуги та підтримку жінкам і дівчатам. Завдяки цьому новому Центру допомоги врятованим і новим транспортним засобам для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги ми значно розширюємо допомогу, яку надаємо жінкам і дівчатам, які постраждали від війни в Україні», – сказав Представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, Хайме Надаль.

У складних випадках, зокрема сексуального насильства, професійні кейс-менеджери довгостроково допомагатимуть постраждалим отримати комплексну підтримку, щоб подолати посттравматичний синдром і повернутися до нормального життя.

Звернутись до Центру можуть УСІ, кому необхідна допомога та консультація.

Адреса Центру: вул. Райдужна, 6А, м. Київ

Графік роботи: пн-пт з 9:00 до 17:00, сб з 9:00 до 15:00

За додатковими питаннями можна звернутися за телефоном: +38 (066) 170 48 90.

Довідково

Від початку повномасштабної війни понад 7 млн осіб залишили свої домівки у пошуках прихистку. Офіс Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за сприяння Урядового Уповноваженого з питань гендерної політики, підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення й місцевих органів влади розпочав створення мережі Центрів допомоги постраждалим (ЦДВ) по всій Україні.

В Україні Центри також працюють у таких містах:

Запоріжжя, Виставковий центр «Козак-Палац», вул. Перемоги, 70Б, пн– сб з 9:00 до 16:00, тел: +38 (050) 463 16 29

Львів, Львівський палац мистецтв, вул. Миколи Коперника, 17, пн – пт з 10:00 до 18:00, тел: +38 (067) 600 32 69, +38 (050) 777 22 19

Дніпро, Крутогірний узвіз, 21, Центр сучасного мистецтва DCCC, пн – пт з 9:00 до 16:00, тел: +38 (099) 245 21 21