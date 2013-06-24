Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав постанову №1299, яка дасть змогу використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії» без додаткового отримання пластикового аналога. Україна стала четвертою країною Європи, яка має цифрові посвідчення водія. Вони мають таку саму юридичну силу, як і їхні пластикові аналоги.

«Ми будуємо цифрову державу з філософією діджитал first, в якій кожна послуга буде комфортною та логічною. Без бюрократії, зайвих походів у держоргани, довідок заради довідок. Оформлення і видача посвідчення водія в електронному форматі — це ще один революційний крок у цифровізації документів», — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Улітку команда Мінцифри зробила великий крок у збільшенні можливостей використання «Дії» за кордоном. Посвідчення водія доступні також в англомовній версії. До того ж права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді. Це черговий крок до міжнародної інтеграції «Дії» та використання застосунку у світі.

Постанова набуває чинності 14 грудня.