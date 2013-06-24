У Піттсбурзі, США, відбулася тристороння зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка, міністра енергетики США Дженніфер Гренголм і генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Сторони обговорили необхідність та шляхи якнайшвидшої деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС, повернення її під контроль легітимного українського оператора.

Рафаель Гроссі поінформував про основні підсумки роботи місії МАГАТЕ і представив ініціативу для створення безпекової зони навколо станції.

Герман Галущенко наголосив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі загрозливішою через постійні обстріли російських військ. Російські війська також вдаються до обстрілів території та інфраструктури навколо Південноукраїнської АЕС.

Учасники зустрічі погодилися, що неприпустимо обстрілювати атомні електростанції й необхідно вжити швидких та скоординованих заходів для відновлення безпеки цивільних ядерних об’єктів, повідомляє Міненерго.