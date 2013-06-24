Генератори, обігрівачі, будматеріали — лише невеликий перелік найнеобхіднішого в щойно звільнених від окупантів містах та селах. Зараз у вцілілих будівлях шкіл, дитячих садочків, лікарень обладнуються пункти обігріву та місця компактного проживання для людей, що втратили домівки.

Як у короткі строки доставити все необхідне? Це питання вирішували на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Представникам міжнародних організацій (Товариства Червоного Хреста України, ЮНІСЕФ, МОМ, ООН, Всесвітньої продовольчої програми, OCHA, Карітас України) очільники обласних військових адміністрацій Харківщини, Луганщини, Херсонщини та Донеччини озвучили потреби.

Зокрема, йдеться про кілька тисяч буржуйок і генераторів різної потужності. Про десятки тисяч обігрівачів, сотні тисяч електроковдр. Необхідні також великі обсяги будматеріалів, щоб встигнути законсервувати зруйновані будівлі. Також для поновлення дахів потрібен шифер.

Міжнародні організації вже найближчим часом сформулюють свої реальні пропозиції.