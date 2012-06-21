Координаційний комітет Національної програми стажувань у центральних органах виконавчої влади оголосив про початок конкурсного добору на весняне стажування у системі центральних органів виконавчої влади. У межах програми 17 міністерств, Секретаріат Кабінету Міністрів, Національне агентство з питань державної служби, Національна служба здоров’я й Державне агентство резерву запрошують на стажування, яке триватиме з 1 квітня по 30 червня 2019 року,130 студентів і випускників. У червні — вересні 2018 року відбувся перший набір Національної програми стажувань, у якому взяли участь 46 студентів. 30 січня 2019-го уряд продовжив пілотний проект «Національна програма стажувань у центральних органах виконавчої влади» ще на рік, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
«Перший набір нацпрограми стажувань дав хороші підсумки: понад 20% учасників, які завершили стажування, успішно пройшли конкурс і працюють на державу в міністерствах, проектних офісах чи державних установах. Хочемо масштабувати цей досвід і залучити якомога більше талановитої молоді на державну службу», — розповідає радник міністра економічного розвитку і торгівлі Роксолана Підласа, яка здійснює загальне керівництво програмою.
Упродовж трьох місяців роботи учасники програми долучаться до формування політики і реалізації окремих проектів, працюючи під керівництвом досвідчених наставників: міністрів, заступників міністрів, директорів департаментів, генеральних директорів директоратів.
До участі в конкурсі допускають громадян України, студентів 3—4 курсів бакалаврату, студентів магістратури або тих, хто здобув вищу освіту не раніше 2014 року. Конкурс відбудеться у три етапи: заповнення анкети, онлайн-тестування і співбесіда.
Заповнити онлайн-анкету слід за посиланням, розміщеним на Урядовому порталі. В анкету входить мотиваційне есе, яке оцінює координаційний комітет. Кандидатів, які продемонструють найкращі результати за підсумками онлайн-тестування та оцінки есе, буде запрошено на співбесіди з потенційними керівниками стажувань.
Заявки можна подавати до 23:59 17 березня.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»