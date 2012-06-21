На Рівненщині оголосили щорічний конкурс проектів розвитку територіальних громад. Згідно з його умовами, з обласного бюджету нададуть від 100 до 200 тисяч гривень на проекти-переможці, які визначає конкурсна рада. Загалом в обласному бюджеті на це передбачили 2,1 мільйона. Але громади отримують кошти лише за умови співфінансування власних пропозицій. Переваги мають проекти з розвитку підприємництва і туризму, ефективної організації соціальних послуг й ті, що реалізуються в співпраці кількох громад. І звісно, відповідають основним напрямам стратегії розвитку області до 2020 року.
Приміром, торік завдяки конкурсу вдалося реалізувати 19 проектів, а за весь період конкурсу —114. Власний внесок громад становив близько 9 мільйонів.
— Серед проектів, які реалізували торік, — туристська та спортивна інфраструктура в громадах, ремонт мостів. Навіть встановлення станції знезалізнення та доочищення питної води в Городищенській ЗОШ Березнівського району, — розповів заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко. — Ідеться не лише про так звані тверді проекти: скажімо, у містечку Гоща це креативний Open Hub — майданчик для спілкування підприємців-інвесторів, які працюють у районі.
Проект навчив громади зосереджуватися на нагальних проблемах і розв’язувати їх. Тому тих, хто бажає виграти в конкурсі, щороку більше, креативних ідей — теж. Це чудовий старт для участі в більших проектах, зокрема міжнародних.